РИАМО - 29 сен. С начала текущего года на дорогах в Московской области ликвидировали более 413 тысяч ям, за неделю устранили более 6 тысяч ям, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В прошлом году за аналогичный период было устранено более 321 тысячи ям, порядка 89 тысяч на муниципальных и более 232 тысяч на региональных дорогах.

«На сегодняшний день на дорогах регионального и муниципального значения устранено более 413 тысяч ям, в том числе порядка 113 тысяч на муниципальных и свыше 300 тысяч на региональных. В 28 городских округах ликвидировали все ямы на муниципальных дорогах, зарегистрированные в СКПДИ», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Так, завершен ямочный ремонт в Химках, там устранили более 8 тысяч ям. В Сергиево-Посадском округе ликвидировали более 4 тысяч ям. В Богородском округе – свыше 3,7 тысячи ям, в Солнечногорске – более 2 тысяч ям.

Работы на муниципальной сети продолжаются на территории порядка 30 городских округов.