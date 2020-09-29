РИАМО - 29 сен. Участок площадью 18 тысяч квадратных метров под складские помещения сдадут в аренду в Наро-Фоминском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Участок находится в селе Петровское в удобном расположении по отношению к трассе А-107 — сама дорога проходит через данное село. Также в двух километрах от участка проходит федеральная автомобильная дорога М3.

«Земельный участок является муниципальной собственностью, не огорожен, покрыт кустарниково-травянистой растительностью», - говорится в сообщении.

Стартовая величина годовой арендной платы за пользование земельным участком составляет 1 миллион 440 тысяч рублей. Срок аренды – девять лет.

Заявки на участие в аукционе принимаются по 19 октября на Электронной торговой площадке РТС-тендер (www.rts-tender.ru). Номер процедуры 41476. Аукцион состоится 22 октября 2020 года.