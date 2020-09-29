РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 сен. Порядка 500 сотрудников Красногорского завода имени Зверева сделают прививки от гриппа на предприятии, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В горокруге Красногорск продолжается сезонная вакцинация работников на предприятиях и в учреждениях. Медико-санитарная часть Красногорского завода имени Зверева начала ежегодное профилактическое мероприятие против вируса гриппа во вторник.

«Прививочная кампания на заводе продлятся четыре дня. По предварительным заявкам, в ней примут участие около 500 сотрудников ПАО «КМЗ», - говорится в сообщении.

В первый день прививки сделали 135 сотрудников завода.

«Вакцинация на нашем предприятии проводится ежегодно, но в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией желающих в разы больше. В прошлом году, например, вакцинировались всего около 200 человек», – отметила главный врач медсанчасти КМЗ Ирина Орлова.