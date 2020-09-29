РИАМО - 29 сен. При оплате поездок на Московском метрополитене банковской картой систем MasterCard или Visa на турникетах общая стоимость всех поездок за один день будет списываться на следующие сутки, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Будьте внимательны, списание со счета карты MasterCard может произойти в течение нескольких дней одной суммой (за все поездки). Для держателей карт платежных систем МИР или UnionPay изменений пока не будет — стоимость поездки спишется в день ее совершения», — говорится в сообщении.

Данная система может сделать поездки для пассажиров метро еще более выгодными. Например, они сама может посчитать все совершенные поездки и предложит пассажиру оптимальный тарифный план, который включит в себя все виды транспорта, которые человек использует.

Также в скором времени в подземке планируется провести эксперимент по снижению тарифов для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий. На данных ветках при оплате банковской картой пассажиры смогут получить скидку.