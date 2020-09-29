РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 сен. В городском округе Люберцы продолжается бесплатная вакцинация от гриппа, сделать прививку может каждый желающий, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Призываю всех люберчан сделать прививку от гриппа! Этот вопрос касается каждого из нас - вне зависимости от образа жизни, характера и места работы. Это ваша ответственность и ваша безопасность!» - отметил Ружицкий.

Он добавил, что прививку можно сделать в поликлинических отделениях округа, а также в мобильном пункте, который работает в местах максимальной проходимости людей.