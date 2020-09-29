РИАМО - 29 сен. Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), свыше 70% граждан РФ оказались довольны своим летним отдыхом в этом году, сообщает Nation News.

Большая часть тех, кто хвалил отдых, побывали летом в Крыму (94%), меньше всех хвалили летний отдых те, кто по каким-то причинам был вынужден остаться дома (61%).

«Всего 71% россиян положительно отозвался об отпуске в летний сезон. При этом еще 46% граждан уверены, что условия отдыха в стране стали гораздо лучше», — отмечается в материале.

Курорты Краснодарского края и Крыма стали самыми популярными для отдыха этим летом. В Краснодарском крае отдохнули свыше 6 миллионов туристов, в Крыму — 3,5 миллиона. ​