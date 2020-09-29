РИАМО - 29 сен. В рамках акции #МыВместе волонтеры Москвы возобновили оказание адресной помощи пожилым горожанам, во вторник в ресурсном центре «Мосволонтер» добровольцы начали принимать заявки на помощь и выполнять доставки продуктов и предметов первой необходимости, говорится в сообщении пресс-службы ВОД «Волонтеры-медики».

Также волонтеры-медики усилили свою помощь медицинскому персоналу.

«Москва – это город неравнодушных людей, которые готовы поддерживать друг друга в самых непростых ситуациях. Мы вместе смогли весной во время режима самоизоляции предотвратить распространение коронавирусной инфекции и оказать помощь городу и его жителям. Сегодня у нас есть большой опыт, знания и ресурсы, чтобы вновь оказывать ежедневную поддержку жителям города, которые в этом нуждаются», – поделилась волонтер и тим-лидер добровольческой команды Дарья Курбатова.

Оставить заявку на доставку продуктов, товаров первой необходимости и лекарств можно на горячей линии Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе: +7(800)200-34-11.

Такую помощь могут получить не только в Москве, но и в Нижегородской, Архангельской, Мурманской, Иркутской, Томской, Свердловской, Воронежской, Тамбовской областях, Пермском края, Республике Чувашия, Республике Хакассия, Ханты-Мансийском автономном округе. Деятельность штабов акции #МыВместе не прекращалась ни в одном регионе.

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Текстовая трансляция

29 СЕНТЯБРЯ

- Московских строителей массово проверят на соблюдения правил профилактики Covid‑19. Всем работникам должны выдавать средства защиты, а также измерять температуру перед сменой.

- Культурным учреждениям Москвы рекомендовали увеличить число клининговых компаний. Кроме того, на всех объектах должен быть обеспечен запас средств защиты и антисептиков.

- Работодателям рекомендовали не проводить корпоративы из‑за пандемии. Речь идет о любых массовых мероприятиях.

- Депутаты Госдумы частично перешли на удаленную работу. На текущий момент 60 депутатов уже переболели коронавирусной инфекцией.

- Роспотребнадзор назвал эпидситуацию в школах Подмосковья некритической. Всех школьников региона пока не планируют переводить на дистанционное обучение

- За сутки в России зарегистрировали 8 232 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 209 больных. В Москве - 2 300.

- В Подмосковье начали разворачивать дополнительные койки для Covid‑пациентов.

- Школы Подмосковья пока не планируют переводить на дистанционное обучение.Ситуацию по коронавирусу в регионе анализируют.

- Москвичам старше 65 лет продолжат доставлять лекарства на дом. Также гражданам могут доставлять медицинские изделия на тех же условиях.

- В Москве по рекомендации санитарных врачей принято решение увеличить продолжительность осенних каникул у школьников до двух недель. Они одновременно пройдут во всех столичных школах с 5 по 18 октября.

- В столице скончались 23 пациента с подтвержденными коронавирусной инфекцией и пневмонией. За весь период эпидемии в городе жертвами инфекции стали 5 203 человек.