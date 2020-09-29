РИАМО - 29 сен. Трехмесячный запас средств индивидуальной защиты (СИЗ) создали в столице на базе крупнейшего логистического комплекса в особой экономической зоне «Технополис «Москва», говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

В запас входят свыше 68 миллионов различных предметов, включая маски, перчатки, бахилы, защитные костюмы, очки, респираторы и средства дезинфекции.

«Благодаря трехмесячному запасу СИЗ столичные медработники полностью обеспечиваются средствами защиты и дезинфекции, необходимыми для защиты от коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Еженедельно столичным врачам поставляют порядка 5,5 миллиона единиц средств защиты. Пополнение запасов идет без задержек, а снабжение медорганизаций — круглосуточно.

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Текстовая трансляция

29 СЕНТЯБРЯ

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- Культурным учреждениям Москвы рекомендовали увеличить число клининговых компаний. Кроме того, на всех объектах должен быть обеспечен запас средств защиты и антисептиков.

- Работодателям рекомендовали не проводить корпоративы из‑за пандемии. Речь идет о любых массовых мероприятиях.

- Депутаты Госдумы частично перешли на удаленную работу. На текущий момент 60 депутатов уже переболели коронавирусной инфекцией.

- Роспотребнадзор назвал эпидситуацию в школах Подмосковья некритической. Всех школьников региона пока не планируют переводить на дистанционное обучение

- За сутки в России зарегистрировали 8 232 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 209 больных. В Москве - 2 300.

- В Подмосковье начали разворачивать дополнительные койки для Covid‑пациентов.

- Школы Подмосковья пока не планируют переводить на дистанционное обучение.Ситуацию по коронавирусу в регионе анализируют.

- Москвичам старше 65 лет продолжат доставлять лекарства на дом. Также гражданам могут доставлять медицинские изделия на тех же условиях.

- В Москве по рекомендации санитарных врачей принято решение увеличить продолжительность осенних каникул у школьников до двух недель. Они одновременно пройдут во всех столичных школах с 5 по 18 октября.

- В столице скончались 23 пациента с подтвержденными коронавирусной инфекцией и пневмонией. За весь период эпидемии в городе жертвами инфекции стали 5 203 человек.