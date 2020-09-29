РИАМО - 29 сен. Меры по дезинфекции поездов Московской железной дороги усилены из-за сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Ежедневно санитарную обработку специальными средствами методом распыления проходят 450 вагонов «Ласточек», эксплуатируемых на МЦК и в межрегиональном сообщении, более 4,5 тысяч вагонов пригородных и свыше 900 вагонов пассажирских поездов.

«Антисептические средства на поверхностях остаются активными и обладают своими свойствами 24 часа. При заходе пригородных поездов в пункты оборота в течение дня в подвижном составе осуществляется сухая уборка», — говорится в сообщении.

Кроме того, регулярно с помощью специальных чистящих средств обрабатываются все «контактные» поверхности: поручни, ручки и так далее.

В поездах дальнего следования для пассажиров организована продажа средств индивидуальной защиты: масок, перчаток и антисептиков.