РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. Собственник участка возле деревни Кутьино в Подольске, с территории которого вытекают стоки в сторону жилых домов, провел земляные работы для предотвращения утечек и планирует откачать нечистоты, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

Сотрудники территориального отдела «Дубровицкий» следят за решением проблемы со сточными водами из закрытых ферм в деревне Кутьино, которые вытекают в сторону жилых домов. Участок принадлежит группе компаний «Банк Абсолют». По результатам ранее прошедшей встречи заместителя главы администрации городского округа Подольск Сергея Иванова, жителей и собственников участка принят ряд мер.

«Собственник участка выполнил земляные работы по недопущению стоков в сторону деревни. Следующий этап, откачка сточных вод из заброшенных ферм, начнется в ближайшее время», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Решение проблемы находится на контроле территориального отдела «Дубровицкий», информацию будут регулярно доводить до жителей деревни Кутьино.