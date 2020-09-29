РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. Волонтеры движения «Милосердие – Подольск» передали гуманитарную помощь семье с тяжелобольным ребенком, сообщается в группе движения в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске многие знают семью Черевиченко, где тяжело болеют дочка и папа. Мама Анастасия вынуждена решать сразу множество возникающих проблем. Все подольчане дружно собирают пластмассовые крышечки для сдачи их на вторсырье. Благодаря этому решаются две задачи: покупаются коктейли для онкобольного ребенка Алисы и частично решается экологическая проблема в городе. Во вторник семье была отвезена большая гуманитарная помощь», - говорится в сообщении.

Также на днях семье передали две кровати. Волонтеры поблагодарили горожан, которые помогают нуждающимся.