РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 сен. В подмосковном Подольске состоялась торжественная церемония приведения к присяге более 60 кадетов МЧС России, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

На территории школы №24 Подольска по инициативе Главного управления МЧС России по Московской области 29 сентября состоялось торжественное мероприятие по посвящению учащихся кадетских классов МЧС России образовательных учреждений городского округа. Мероприятие прошло в рамках празднования 75-летия Великой Победы и 30-летия МЧС России.

«Кадетские классы МЧС России открылись в Подольске в 2019 году на базе средней школы №24 и колледжа «Московия». В этом году классы пополнились более чем 60 новобранцами. Торжественная церемония началась с выноса знамени и исполнением гимна России. Пятиклассники и студенты колледжа дали клятвы кадетов, после чего почетные гости вручили им погоны. В рамках праздника прошли выступления творческих коллективов и кадетской группы, которая продемонстрировала элементы боевого развертывания», – говорится в сообщении.

Почетными гостями праздника стали советник министра МЧС России Андрей Мерзликин и начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин. Отметить знаменательное событие кадеты смогли вкусной кашей и горячем чаем с полевой кухни, которую для них организовали сотрудники Подольского пожарно-спасательного гарнизона.

«Путь, который вы выбрали, на самом деле очень тяжелый. Приходить на помощь людям, которые попали в беду – это большая ответственность. И от того, насколько хорошо вы будете учится, будут зависеть жизни многих и многих людей. Хороших знаний, хорошего воспитания и – в добрый путь!» – сказал Мерзликин.

Он отметил, что люди, которые надевают оранжевые береты и погоны в таком юном возрасте – это настоящие граждане России. Он выразил благодарность родителям учащихся, которые поддержали детей в выборе направления обучения.