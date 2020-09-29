РИАМО – 29 сен. Экономист Антон Табах считает, что после рекордного падения российская валюта укрепится на торгах, сообщает Газета.ru.​

Курс рубля рухнул по отношению к доллару и евро в начале недели.

«Точный прогноз сделать сложно. Тут все зависит от действий ЦБ, от Эрдогана, правительства Армении и Азербайджана, ситуации в Белоруссии. Сейчас рубль упал из-за накопления как геополитических, так и чисто финансовых рисков», — говорится в сообщении.

Он добавил, что от своих фундаментальных значений рубль отдалился достаточно далеко.

«Пока базовый прогноз такой: если ситуация на мировых рынках несколько успокоится, то будем двигаться назад к летним показателям – 70 рублей за доллар», — говорится в сообщении.

Во вторник курс евро превысил 93 рубля. Такого не было с начала 2016 года. Доллар 28 сентября повысился до 79 рублей (впервые с апреля 2020 года).