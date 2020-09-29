РИАМО (МЫТИЩИ) – 29 сен. Гражданка Кубы Яленнис Круз Борхас родила двойняшек в перинатальном центре Мытищинской городской клинической больницы, сообщается на сайте администрации горокруга.

Для кубинки это третьи роды, два первых раза она рожала за океаном, на родине. Яленнис и ее муж музыканты. Знакомство с Мытищинской больницей связано с их профессиональной деятельностью: коллектив кубинских музыкантов принял участие в праздничном концерте к 8 Марта в стенах больницы. Тогда ей и порекомендовали перинатальный центр МГКБ.

«Двойня полностью адаптирована к существованию вне стационара, на момент выписки кубинке дали необходимые рекомендации. Яленнис рассказала, что на Кубе ее ждут две старшие дочки: Рут 15 лет и Натали 12 лет. Родившимся в Мытищинском перинатальном центре детям родители дали русские имена: сыну – Саша, а дочке – Вера», – говорится в сообщении.

У малышей, которые появились на свет недоношенными на 34 неделе, наблюдались типичные для таких детей проблемы. Младенцы были направлены в отделение реанимации новорожденных, а после стабилизации состояния переведены в отделение патологии новорожденных, где пробыли более двух недель.

«За это время дети были осмотрены различными специалистами, прошли необходимые обследования, за их развитием следили неонатологи. В стенах отделения патологии малыши прошли путь от зондового питания до самостоятельного кормления и теперь кушают сами, прибавив в весе 700 граммов», – отмечается в сообщении.