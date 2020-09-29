РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 сен. Девять школ Балашихи примут участие в международном исследовании PISA, которое пройдет с 19 октября по 8 ноября, в мероприятии задействуют учащихся, чей возраст составляет 15 лет, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Оценка по модели PISA направлена на развитие возможностей для глобального обмена опытом с целью улучшения результатов образования.

«Девять школ Балашихи примут участие в исследовании PISA. Все они определены в ходе репрезентативной выборки. Всего в независимом исследовании качества образования по международным стандартам будут участвовать учащиеся 150 школ Подмосковья. Тестирование PISA в них пройдет в период с 19 октября по 8 ноября», - говорится в сообщении.

Традиционно в исследовании участвуют 15-летние школьники. В течение двух часов они анонимно выполнят задания по чтению, естествознанию, математике и решению глобальных проблем на компьютере.

Результаты позволят оценить состояние системы образования Подмосковья. Также они покажут, насколько дети могут применять в реальной жизни те знания, которые получают во время учебы.