РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска строительство школы на 1,1 тысячи мест идет без задержек, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В рамках национального проекта «Образование» и федерального проекта «Современная школа» Максимович проинспектировал ход строительства школы на Флотском проезде, 9. Совместно с представителями АО «Мособлэнерго», МУП «Водоканал» и подрядной организации проверили промежуточные этапы реализации проекта.

«Школа строится, чтобы обеспечить режим обучения в одну смену и перевод учащихся в новые здания общеобразовательных организаций из строений с износом более 50%. Новое учреждение будет рассчитано на 1,1 тысячи мест. На данном этапе строительные работы проводятся согласно установленному графику, без задержек», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что правительство Московской области держит вопросы строительства школ в регионе на особом контроле. Следующий визит в школу парламентарий планирует 2 октября, во время него будут решать дополнительные вопросы.