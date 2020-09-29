РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 сен. Презентацию самых читаемых журналов проведут онлайн 30 сентября в подмосковных Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В среду, 30 сентября, библиотека «Томилино» приглашает люберчан на онлайн-мероприятия. В 11:30 пройдет выставка-презентация самых читаемых журналов»,- говорится в сообщении.

В 12:00 пройдет обзор произведений люберецких поэтов и писателей.

«Присоединяйтесь к мероприятиям по ссылке и проведите время интересно и с пользой»,- заключается в сообщении.