РИАМО - 29 сен. В Теневом саду Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» с большой высоты начали падать серые орехи, это весьма травмоопасно для посетителей, которых призвали к внимательности, говорится в сообщении пресс-службы сада.

Орехопад продлится до начала октября. Гостей попросили пользоваться обходными дорожками, которые обозначены на табличках перед опасным участком. Упавшие орехи собирать запрещено.

«Ботанический сад — место, где выращивается множество растений из разных стран. Некоторые могут быть потенциально инвазивными: попадая в естественную среду, они агрессивно разрастаются, вытесняя другие растения. Орех серый — одно из них», — сказал куратор коллекции растений открытого грунта Алексей Филин.

Орехи — растения инвазивного вида наровне с борщевиком, кленом ясенелистным и недотрогой железистой. Также эти орехи выделяют смолы, на которые у многих сильная аллергия. Поэтому не рекомендуется брать их в руки.

В «Аптекарском огороде» начинается самое красивое время в году: под открытым небом цветут астры, гортензии, георгины, подсолнухи и кувшинки.