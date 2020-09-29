РИАМО - 29 сен. На улице Планерной в Москве произошло загорание в квартире одного из многоэтажных домов, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«В доме 18, корпус 1, на Планерной улице произошло загорание в квартире на четвертом этаже. Площадь огня составляла 7 квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в целях безопасности перед прибытием пожарных подразделений из подъезда вышли порядка десяти человек.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшего возгорания.