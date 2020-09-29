РИАМО (МЫТИЩИ) – 29 сен. Мытищинское управление ЗАГС поздравило со знаменательным событием, 50-летием супружеской жизни, семью Ефимовых – Геннадия Борисовича и Татьяну Ивановну, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В 1970 году супруги зарегистрировали свой брак в отделе ЗАГС города Мытищи Московской области. Недавно они отметили 50-лет совместной жизни – золотую свадьбу. Чествование юбиляров прошло в торжественной обстановке Мытищинского управления ЗАГС», – говорится в сообщении.

В честь семьи Ефимовых звучал гимн Московской области. Юбилярам был вручен подарочный набор и поздравительный адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева.