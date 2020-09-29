РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 сен. Предприниматели Балашихи 30 сентября могут принять участие в публичных слушаниях Главгосстройнадзора региона по вопросу эксплуатации объектов повышенного уровня опасности, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«30 сентября в 10:00 в формате видеоконференцсвязи Главгосстройнадзор Московской области проведет публичные обсуждения правоприменительной практики осуществления надзора за эксплуатацией объектов повышенного уровня опасности за 3 квартал 2020 года», - говорится в сообщении.

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