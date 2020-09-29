РИАМО - 29 сен. В Подмосковье прошли два спортивных события, посвященные скандинавской ходьбе, они были приурочены ко Всероссийскому дню ходьбы, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Северная ходьба в целом и такие мероприятия в частности привлекают внимание к регулярным занятиям спортом у населения всех возрастов. Они демонстрируют, насколько это просто, доступно и полезно, и насколько Московская область подходит для занятий северной ходьбой. Вместе с тем, у нас есть и достаточно непростые трассы, способные принимать соревнования по пересеченной местности различного уровня», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В городе Видное 26 сентября состоялся открытый Кубок по северной ходьбе. Участие в нем приняли почти 70 спортсменов из 16 городов Подмосковья и других российских регионов. Также для участников программы «Активное долголетие» был организован массовый заход на 1 километр.

В Одинцове 27 сентября прошел этап Всероссийского проекта «Северная ходьба – новый образ жизни». Подмосковье вошло в число 43 регионов-участников.