РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 сен. В личном кабинете мобильного приложения «МособлЕИРЦ Онлайн» жители Люберец могут быстро и без комиссии оплачивать ЖКУ, передавать показания приборов учета, управлять несколькими лицевыми счетами, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Также в приложении можно направить обращение о перерасчете, розыске или возврате платежа, запрос о корректировке данных по лицевому счету, заказать и получить справки и выписки, оформить получение электронной квитанции, оставить заявку на электромонтажные и сантехнические работы, прочитать новости, настроить автоплатеж», - говорится в сообщении.

Войти в личный кабинет можно с главной страницы официального сайта МособлЕИРЦ, кликнув на баннер «Новый личный кабинет МособлЕИРЦ Онлайн». Кроме того, это можно сделать, перейдя по ссылке: lkk.mosobleirc.ru или скачав приложение «МособлЕИРЦ Онлайн» в App Store или Play Market.