РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. Активисты из подмосковного Подольска во вторник убрались у мемориала Подольским курсантам в Калужской области, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Субботник на территории мемориала Подольским курсантам и бойцам 312-й стрелковой дивизии 43-й армии. В преддверии Дня памяти Подольских курсантов, во вторник, делегация сотрудников молодежного центра «Максимум» и «МУЖРП №1» провела субботник на территории мемориала», - говорится в сообщении.

Мемориал находится в Малоярославецком районе Калужской̆ области.