РИАМО - 29 сен. Мосгосстройнадзор проведет тотальные проверки по соблюдению строителями требований по профилактике коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Застройщики обязаны ежедневно перед началом рабочей смены проводиводить бесконтактную термометрию сотрудников. Если у человека ухудшилось здоровье, ответственный персонал обязан не допустить его на объект и направить в медучреждение по месту жительства.

«Стройплощадки должны быть обеспечены кожными антисептиками для обработки рук, установленными в доступных местах, в том числе в туалетных комнатах. Все сотрудники обязаны соблюдать правила личной гигиены: часто мыть руки и использовать антисептики», — говорится в сообщении.

Застройщикам рекомендуют обучить и проинструктировать персонал по вопросам предупреждения и распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечить людей респираторами, перчатками для дезинфекции и масками.

«Профилактическую дезинфекцию необходимо проводить в основных и вспомогательных помещениях два раза в день утром и вечером, дверные ручки обрабатывать каждый час, санитарные узлы — три раза в день», — говорится в материале.

От участников строительства требуется обеспечить неснижаемый запас дезинфицирующих средств на объектах.

В помещениях с массовым скоплением людей рекомендовано ежедневно проводить обеззараживание воздуха с помощью ультрафиолетовых бактерицидных облучателей. Также необходимо исключить проведение очных собраний в штабах строительства за счет использования формата видеоконференций.

Работодателям также рекомендовано обеспечивать рабочих на стройплощадках привозной пищей в целях исключения их перемещения за пределами строительных городков.

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Текстовая трансляция

29 СЕНТЯБРЯ

- Московских строителей массово проверят на соблюдения правил профилактики Covid‑19. Всем работникам должны выдавать средства защиты, а также измерять температуру перед сменой.

- Культурным учреждениям Москвы рекомендовали увеличить число клининговых компаний. Кроме того, на всех объектах должен быть обеспечен запас средств защиты и антисептиков.

- Работодателям рекомендовали не проводить корпоративы из‑за пандемии. Речь идет о любых массовых мероприятиях.

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- За сутки в России зарегистрировали 8 232 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 209 больных. В Москве - 2 300.

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- Школы Подмосковья пока не планируют переводить на дистанционное обучение.Ситуацию по коронавирусу в регионе анализируют.

- Москвичам старше 65 лет продолжат доставлять лекарства на дом. Также гражданам могут доставлять медицинские изделия на тех же условиях.

- В Москве по рекомендации санитарных врачей принято решение увеличить продолжительность осенних каникул у школьников до двух недель. Они одновременно пройдут во всех столичных школах с 5 по 18 октября.

- В столице скончались 23 пациента с подтвержденными коронавирусной инфекцией и пневмонией. За весь период эпидемии в городе жертвами инфекции стали 5 203 человек.