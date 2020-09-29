РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 сен. В городском округе Мытищи проверили организацию горячего питания для школьников в гимназии №17, сообщил первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин.

«Вместе с председателем совета депутатов Андреем Гореликовым посетили одну из старейших школ города - гимназию №17. Пообщались с учителями, здесь сильный педагогический состав, школьники изучают английский, немецкий, французский и даже китайский. Посмотрели также, как организовано бесплатное горячее питание для учащихся младших классов», - написал Чаплин в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что требования к еде в школах округа одинаковы - главное, чтобы она была качественной, полезной и, конечно, вкусной.