РИАМО – 29 сен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин действительно хочет привиться от коронавируса, сообщает Газета.ru.

«В случае главы государства, конечно, действуют особые меры предосторожности. Он уже сам заявил, что он думает о прививке», — подчеркнул Песков.

Официальный представитель Кремля обратил внимание на то, что вакцинация нужна для того, чтобы снизить уровень эпидемиологических мер.

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции в начале августа текущего года.

Препарат, получивший название «Спутник V», создали сотрудники Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. ​​

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Текстовая трансляция

29 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 232 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 209 больных. В Москве - 2 300.

- В Подмосковье начали разворачивать дополнительные койки для Covid‑пациентов.

- Школы Подмосковья пока не планируют переводить на дистанционное обучение.Ситуацию по коронавирусу в регионе анализируют.

- Москвичам старше 65 лет продолжат доставлять лекарства на дом. Также гражданам могут доставлять медицинские изделия на тех же условиях.

- В Москве по рекомендации санитарных врачей принято решение увеличить продолжительность осенних каникул у школьников до двух недель. Они одновременно пройдут во всех столичных школах с 5 по 18 октября.

- В столице скончались 23 пациента с подтвержденными коронавирусной инфекцией и пневмонией. За весь период эпидемии в городе жертвами инфекции стали 5 203 человек.