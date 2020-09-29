РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 сен. Команда юных баскетболистов из Люберец признана бронзовым призером первенства Московской области сезона 2019-2020 годов, говорится в сообщении пресс-службы спорткомитета администрации округа.

«У наших баскетболистов были насыщенные выходные: они встречались с соперниками из Раменского и Дзержинского. По итогам двух игр люберчане завоевали бронзу первенства. Поздравляем тренера Сергея Дзантиева и его воспитанников с отличным результатом!» - отмечается в сообщении.

В полуфинальном матче ребята встретились с командой из города Раменское. В непростой игре они уступили соперникам со счетом 44:48. На встрече за третье место с командой из города Дзержинский люберчане завоевали победу (счет 48:39).

Люберчане занимаются в спортивной школе Олимпийского резерва по баскетболу «Спартак». Первенство Московской области по баскетболу прошло среди юношей 2009-2010 годов рождения.