РИАМО - 29 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник осмотрел после капитального ремонта кардиологический корпус №4 городской клинической больницы имени И.В. Давыдовского, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Во вторник отмечают Всемирный день сердца. Эта дата призвана привлечь внимание к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

«Одной из сильнейших кардиоклиник Москвы является ГКБ имени Давыдовского. С 2017 года мы ведем комплексный капитальный ремонт этой больницы. Сложнейшая задача – большинство корпусов являются памятниками архитектуры. Тем не менее, больше половины этой работы уже сделано», - отметил Собянин.

Он подчеркнул, что удалось полностью обновить кардиологический корпус. Теперь у врачей этого учреждения есть новые возможности для лечения больных. Также пациенты этой больницы проходят лечения в комфортных условиях.

В корпусе появился новый оперблок. Для учреждения куплена дополнительная аппаратура. Речь идет об ангиографе, аппаратах КТ и МРТ.

В настоящее время в 29 столичных больницах созданы сосудистые центры, предназначенные для оказания экстренной и плановой помощи пациентам в случае инфаркта, инсульта, острого коронарного синдрома.

Во всех этих объектах здравоохранения есть современное оборудование для лечения пациентов с проблемами сердца.

Больница имени Давыдовского является современной многопрофильной клиникой более чем на 500 коек, включая 39 коек реанимации и 20 коек дневного стационара.