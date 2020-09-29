РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 сен. Обочину дороги в микрорайоне Опалиха подмосковного Красногорска очистили от мусора после обращения местного жителя на «Добродел», сообщается на портале.

Пользователь сообщил о мусоре на обочине дороги на перекрестке улиц Чапаева и Оптиков. Он также отметил, что несознательные граждане стали оставлять пакеты с бытовым мусором на обочине после того, как с улицы Чапаева убрали контейнерную площадку.

«Осмотр подтвердил наличие грязи и мусора на придорожной полосе. Работы по очистке придорожной полосы выполнены», - сказал заместитель главы администрации горокруга Всеволод Волосевич.

Он также отметил, что указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения и относится к компетенции органов местного самоуправления.

«На территории городского округа Красногорск регулярные работы по очистке придорожной полосы автомобильной дороги на улице Чапаева проводятся работниками ООО «Оникс», согласно графику выполнения работ с периодичностью шесть раз в месяц. Организации, осуществляющей содержание, указано на недопустимость отклонения от установленных норм», - добавил Волосевич.

Он также подчеркнул, что администрация усилила контроль за соблюдением своевременности и качества уборки.

«Благодарим за вашу активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа!» - заключил Волосевич.