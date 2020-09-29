РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. Пробка длиной более 3 километров образовалась в центре подмосковного Подольска во вторник днем, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, на 14:03 в центре горокруга образовалась пробка длинной более 3 километров. Движение затруднено от поворота с улицы Овражный тупик на проспект Ленина до автобусной остановки «Водоканал» на Большой Серпуховской улице. Средняя скорость движения составляет 20 километров в час.

Также движение затруднено на автотрассе А-107 и улицах Комсомольская, Стекольникова, Кирова и других.