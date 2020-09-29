РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 сен. Фонарь в селе Ильинское подмосковного Красногорска отремонтировали по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь обратился на портал с просьбой отремонтировать фонарь возле дома №8 по улице Советской в селе Ильинское.

«Работы по восстановлению работы освещения на автомобильной дороге на улице Советской в селе Ильинское выполнены», - отметил замглавы администрации горокруга Всеволод Волосевич.

Он также отметил, что указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения, и осуществление дорожной деятельности относится к полномочиям органов местного самоуправления.