РИАМО - 29 сен. Органы местного самоуправления Новой Москвы получат целевые трансферты из городского бюджета на ликвидацию несанкционированных мусорных свалок, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

«Общий объем трансфертов составит 104,3 миллиона рублей. Средства выделяются на уборку незаконных навалов грунта и строительного мусора, а также на установку заграждений, препятствующих повторному образованию несанкционированных свалок», — говорится в сообщении.

Выделенные деньги пойдут на установление порядка 1170 барьеров, бетонных блоков и иных физических препятствий для большегрузных машин. Они будут преграждать дорогу грузовикам, которые ездят к местам возможного сброса отходов.

Также градоначальник ранее подписал постановление о принятии на особую охрану еще восьми памятников природы и уточнил порядок получения госуслуг для инвалидов.