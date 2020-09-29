РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 сен. Жителям подмосковного Красногорска расскажут о творческих студиях и коллективах в рамках проекта «Арт-Экспресс», говорится в сообщении пресс-службы управления культуры администрации горокруга.

«На платформе «Красногорск вся культура» стартовал новый проект под названием «Арт-Экспресс». Ведущий Арсений Краковский рассказывает про творческие студии и коллективы Красногорска и на себе тестирует различные дисциплины, которыми можно заняться в нашем округе», - говорится в сообщении.

Программа выходит каждую неделю по четвергам в Instagram-аккаунте «Красногорск вся культура». Цель программы - показать и рассказать жителям о коллективах, в которые они могут отдать учиться своих детей или куда могут пойти. сами.