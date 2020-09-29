РИАМО - 29 сен. На форуме для молодых педагогов «Линейка», который пройдет в мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске с 3 по 4 октября, обсудят законопроект о воспитательной работе в системе российского образования, сообщил журналистам генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Участниками мастерской управления «Сенеж» в дни форума станут 100 молодых учителей из 30 регионов РФ.

«На форуме мы предложим участникам и экспертам выстроить возможные сценарии того, как предложенные поправки повлияют на каждодневную работу учителя, как помогут педагогам организовать воспитательную деятельность», — сказал Комиссаров.

Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина добавила, что доступность образования остается одной из главных тем в стране.

На решение этой проблемы должен быть направлен национальный проект «Образование», подчеркнула она.

Нацпроект «Образование» — один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы. Он направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, а также образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений.

Кроме того, в стране к 2024 году должна быть создана современная и безопасная цифровая образовательная среда, обеспечивающая высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.