РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 сен. На улице Евстафьева в подмосковной Балашихе убрали убрали бытовой мусор и утилизировали покрышку по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи разместил на портале обращение, в котором попросил дорожные службы убрать бытовой мусор и утилизировать покрышку на улице Евстафьева, в полосе отвода дороги, ведущей к Акатовским очистным сооружениям. Он отметил, что мусор необходимо убрать от очистных сооружений до линии высоковольтных передач. Указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения и относится к компетенции органов местного самоуправления.

«Сотрудники администрации Балашихи осмотрели автомобильную дорогу на улице Евстафьева. Осмотр подтвердил наличие грязи и мусора на придорожной полосе. Работы по очистке придорожной полосы выполнены (фотоматериалы прилагаются)», - сказал заместитель главы администрации Балашихи Алексей Ковалев.

Он добавил, что регулярные работы по очистке придорожной полосы указанной автодороги работниками МБУ проводятся, согласно графику выполнения работ с периодичностью в плановом режиме.

«Мы усилили контроль за соблюдением своевременности и качества уборки. Благодарим за Вашу активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа», - заключил Ковалев.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями Московской области и оперативного решения проблем на местах.