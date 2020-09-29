РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 сен. В 2021 году в подмосковных Люберцах проведут очистку Малаховского озера, сообщил замминистра экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

Во вторник на территории Малаховского озера прошло выездное заседание рабочей группы с участием представителей администрации Люберец.

«Для меня очистка озера имеет большое значение, так как я сам проводил тут много времени. В 2021 году очистку озера проведем, это точно», - сказал Бида.

По его словам, если бы работы по очистке озера начали в текущем году, их не успели бы завершить до холодов. Бида добавил, что от Минэкологии потребовали историко-технологическую экспертизу, все документы подготовили и уже сдали.

«У нас были сложные процедуры, которые мы пытались провести для выбора подрядчика. В рамках гарантийных обязательств проектировщик подготовил нам документы для прохождения экспертизы. Ни один рубль из тех денег, которые были выделены на очистку озера, никуда не потрачен», - заключил Бида.