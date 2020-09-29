РИАМО - 29 сен. Власти столицы утвердили проект планировки площадки ОЭЗ «Алабушево» в Зеленограде, которая входит в состав технополиса «Москва», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

«В настоящее время в «Алабушево» работают 27 компаний-резидентов, вложивших в развитие своих производств 14,6 миллиарда рублей и создавших 1,8 тысячи рабочих мест», — говорится в сообщении.

Технополис «Москва» состоит из пяти площадок общей площадью 207,5 гектара. «Алабушево» является крупнейшей и наиболее перспективной площадкой из них.

Также градоначальник ранее подписал постановление о принятии на особую охрану еще восьми памятников природы, выделение денег на ликвидацию незаконных свалок в новой Москве и уточнил порядок получения госуслуг для инвалидов.