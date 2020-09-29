РИАМО - 29 сен. На площадке мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске с 3 по 4 октября пройдет форум для молодых педагогов «Линейка», его участники рассмотрят механизмы организации воспитательной работы после изменений в законодательстве об образовании, сообщил журналистам генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«В форуме примут участие делегации из 30 регионов России, педагоги которых проявили наибольшую активность и подали максимальное количество заявок на конкурс «Учитель будущего», — сказал Комиссаров.

Он добавил, что гостями мастерской управления «Сенеж» в дни форума станут 100 молодых учителей.

В рамках форума пройдут панельные дискуссии с участием федеральных экспертов в сфере образования, педагогики, психологии и воспитания.

Кроме того, предусмотрены мастерские по практическому применению разных практик в воспитательной работе.