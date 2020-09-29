РИАМО - 29 сен. В России вступил в силу закон о переводе осужденных ближе к месту жительства их родственников, сообщает Федеральное агентство новостей.

До вступления закона в силу при отсутствии свободных мест в близлежащих тюрьмах осужденного отправляли в колонию, которая находится вдали от места проживания его родственников.

«Ежегодно ко мне поступает большое количество обращений от людей, которые просят помощи, потому что не могут навещать своих близких, находящихся в местах лишения свободы за тысячи километров от дома», — рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Авторы обращений сообщали российскому омбудсмену, что для встреч с осужденными родственниками им приходится ехать в другие регионы России. Но не все и не всегда могли ездить на встречу далеко.

«Я поняла, что проблема системная, и обратилась к президенту Российской Федерации с просьбой поддержать предложение о внесении необходимых изменений в законодательство и дать соответствующее поручение правительству Российской Федерации», — пояснила Москалькова.

Со вторника по письменному заявлению осужденного или по заявлению одного из его близких родственников и по решению ФСИН осужденного могут отправить в тюрьму, находящуюся на территории того субъекта РФ, в котором живут его родные. При отсутствии в регионе колонии нужного типа, осужденного переводят в ближайший к месту жительства родственников регион.