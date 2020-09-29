РИАМО - 29 сен. Тарифы на услуги газоснабжения для жителей Подмосковья изменятся с 1 октября, ранее изменение тарифов было отложено на три месяца из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы комитета по ценам и тарифам Московской области.

«Установленные розничные цены являются едиными для всех потребителей в Подмосковье и дифференцируются только по направлениям использования газа», — отмечается в сообщении.

Тариф на использование газа для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) составит 6,76 рубля за кубометр (было 6,56 рубля).

Для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения тариф составит 5,96 рубля за кубометр (было 5,79 рубля).

Тариф на отопление с одновременным использованием газа по направлениям, указанным в обоих вышестоящих пунктах, составит 5923,73 рубля за 1 тысячу кубометров (было 5706,87 рубля).

Цена на индивидуальное отопление жилых помещений — жилых домов, квартир, комнат — сверх стандарта нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа составит 7055,74 рубля за 1 тысячу кубометров (было 6850,22 рубля).

Отопление нежилых помещений при отсутствии приборов учета газа будет стоить 7064,8 рубля за 1 тысячу кубометров (было 6859,02 рубля).

Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах, будет стоить 5706,46 рубля за 1 тысячу кубометров (было 5540,25 рубля).

С 1 июля тарифы на большинство коммунальных услуг в Подмосковье остались без изменения, в том числе тарифы на газ. При этом с 1 июля тарифы на коммунальные услуги в целом по России выросли.