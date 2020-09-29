РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 сен. Возле дамбы на Малаховском озере Люберец с 5 октября начнут укладывать плитку, проект благоустройства был разработан в прошлом году, сообщил замглавы администрации муниципалитета Эдуард Малышев.

Во вторник на территории Малаховского озера прошло выездное заседание рабочей группы с участием представителей администрации Люберец и замминистра экологии и природопользования Московской области Павла Биды.

«У нас тут (нужно сделать - ред.) перила, обустроить плиточные покрытие. Также в этом контракте фонари. Проект был разработан в прошлом году. Появились допработы, на них тоже отыгрывали контракт на минувшей неделе. С понедельника (5 октября - ред.) подрядчик приступает к работам у дамбы», - сказал Малышев.

По словам председателя Общественной палаты городского округа Люберцы Петра Ульянова, также на выездном заседании члены рабочей группы отметили аварийные деревья, которые будут мешать производству работ.

«Также мы будем проводить работу с нашими соседями - Раменским городском округом - для выстраивания взаимоотношений по сохранению чистоты Малаховского озера. Будет создана рабочая группа по выявлению лиц, которые загрязняют озеро своими стоками», - заключил Ульянов.

Бида взял на себя обязательство провести совещание на базе Минэкологии с привлечением администрации Люберец и Раменского для выявления и решения данной проблемы.