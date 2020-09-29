РИАМО - 29 сен. В Москве ограничили работу «наливаек», на которые жаловались горожане, теперь торговать алкоголем можно только в точках с залом обслуживания более 20 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

«Новые правила касаются <…> торговых точек, которые, формально подпадая под определение предприятия общественного питания, торгуют алкоголем, в том числе ночью», — говорится в сообщении.

Власти уточнили, что сцены, коридоры, вестибюли, гардеробные, детские игровые комнаты и подсобки, не предназначенные непосредственно для потребления пищи, не могут включаться в площадь зала обслуживания.

Корректировку требований к подобным заведениям решили сделать после многочисленных жалоб москвичей, которым данные заведения зачастую доставляли дискомфорт.