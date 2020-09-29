РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Павел Максимович взял на контроль вопрос о сносе недостроя на территории больницы №2 в Подольске, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации партийного проекта «Единой России» - «Здоровое будущее» Максимович проинспектировал Подольскую городскую больницу №2 совместно с замглавы администрации округа Александром Скобенниковым и другими.

«Территория медицинского учреждения требует дополнительного благоустройства: опиловки деревьев, покоса травы. Также на территории больницы находится недостроенное здание, которое требуется снести. Данный вопрос взят на оперативный контроль для скорейшего его решения», - говорится в сообщении.

Максимович отметил, что мониторинг объектов здравоохранения проводится еженедельно. Ни одно замечание не остается без внимания.