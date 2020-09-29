РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 сен. Перекладку части теплотрассы в поселке Новый подмосковного Красногорска планируют завершить 30 сентября, сообщил представитель администрации горокруга.

Пользователь landyshserebro поинтересовался в комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы округа Эльмиры Хаймурзиной, почему в поселке Новый ведут перекладку труб теплотрассы.

«По информации, полученной от сотрудников управления ЖКХ, в поселке Новый АО «Красногорская теплосеть» перекладывает незначительную часть теплотрассы без отключения воды и ГВС. Работы планируется завершить 30 сентября», - сказал представитель администрации муниципалитета.

Он также отметил, что во время работ возможен небольшой перепад в температурном режиме подачи горячего водоснабжения.