РИАМО - 29 сен. Объявлен аукцион на аренду земельного участка на западе Москвы под строительство и эксплуатацию общественного комплекса с кинозалом, начальная цена за год аренды земельного участка площадью 0,15 гектара составляет 2,8 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента города Москвы по конкурентной политике.

Земельный участок находится в окружении многоэтажной жилой застройки и в пешей доступности от метро «Новопеределкино», его сдадут в аренду на 2 года и 8 месяцев, а победитель торгов сможет построить на нем культурно-досуговый центр с кинозалом площадью 2,3 тысячи квадратных метров.

«За это время инвестору предстоит построить объект и ввести его в эксплуатацию, после чего 100% площадей возведенного объекта передадут в собственность арендатора земли. Начальная цена за год аренды составляет 2,8 миллиона рублей. Победитель получит право построить капитальный объект для оказания населению бытовых услуг, разместить в построенном здании культурно-досуговые учреждения», – отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Заявки на участие в аукционе до 9 ноября могут подать юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Торги состоятся 12 ноября.