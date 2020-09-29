РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 сен. 130 гравюр и литографий авторов Гойи и Пикассо представят на выставке «Песок и кровь», посвященной корриде, в картинной галерее Балашихи со 2 октября, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В экспозиции представлены 130 гравюр и литографий Гойи и Пикассо. Обе техники относятся к печатным оттискам, это подлинники работ. Экспозиция проводится совместно с московской компанией «Артгид». До этого работы два месяца экспонировались в Белгороде», - говорится в сообщении.

В Балашихе выставку можно увидеть по 10 декабря. Картинная галерея расположена по адресу: Балашиха, Проспект Ленина, 10.