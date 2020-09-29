РИАМО - 29 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил зампреду областного правительства - министру экологии и природопользования Подмосковья Дмитрию Куракину уделить больше внимания работе по обращениям жителей, в частности, провести проверку Щуровского цементного завода в Коломне и пруда ручья Неумейка в Подольске.

«Министр экологии, зампред, Дмитрий Александрович (Куракин - ред.), в футбол заканчивайте играть», - сказал Воробьев в ходе совещания с зампредами областного правительства и муниципальными главами во вторник.

По словам главы областного Мингосуправления Максима Рымара, от жителей Подольска поступают жалобы на состояние пруда, а от жителей Коломны - на работу цементного завода.

«Минэкологии необходимо провести проверку Щуровского цементного завода в Коломне на предмет выбросов загрязняющих веществ. И также разобраться в ситуации по загрязнению пруда Неумейка в Подольске и не допустить дальнейшего сброса канализации и сточных вод», - озвучил Рымар пожелания жителей.

Он добавил, что в топ актуальных проблем в Подмосковье на прошлой неделе вошли состояние дорог, общественных и дворовых территорий. Кроме того, выросло число жалоб на оборванные провода. Наибольшее число таких обращений поступило из Раменского, Пушкинского и Можайского округов.

«Александр Юрьевич Самарин (министр энергетики Московской области - ред.) пусть за провода возьмется. Я тоже обращаю внимание, мне присылают фотографии большого количества столбов, которые представляют опасность», - сказал Воробьев.

Ранее Воробьев напомнил главам городских округов о незамедлительном решении проблем на местах, которые могут привести к травмированию людей.