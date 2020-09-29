РИАМО - 29 сен. В Москве под охрану взяты еще восемь памятников природы, соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин во вторник, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

К середине 2020 года в столице создали 140 особо охраняемых природных территорий. Их общая площадь превышает 19 тысяч гектаров.

«Всего в Москве насчитывается уже 148 особо охраняемых природных территорий, в том числе национальный парк <…> «Лосиный остров», один экологический парк, два фаунистических заказника», — говорится в сообщении.

С сентября под охрану взяли Андреевский овраг в Нескучном саду, Пушкинский дуб, Коломенские дубы, четыре родника в Голосовом овраге в Коломенском, Ясеневую рощу в Коломенском, старые липы в усадьбе Богородское и дубняк в Воронцовском парке.