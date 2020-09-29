РИАМО – 29 сен. Сотрудники Электростальского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали на охраняемом объекте в поселке Радиоцентр №9 двух молодых людей, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

19-летний местный житель и 22-летний уроженец Тулы забрались на действующую радиовышку.

«С соблюдением мер безопасности любителей экстрима спустили на землю и для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции», – уточняется в сообщении.

В отношении молодых людей составлены административные протоколы за нарушение пропускного режима на охраняемый объект.